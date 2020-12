Amag-Erbe und Stahl-Magnat – Milliardär im Nebenberuf Martin Haefner ist Mathematik-Lehrer, Erbe des Autohändlers Amag und neuerdings auch Investor. Einen Teil seines Vermögens hat er in die angeschlagene Stahlfirma Swiss Steel gesteckt. Viele fragen sich, warum. Angelika Gruber

Martin Haefner: Der Besitzer und Verwaltungsrat der Amag hat sich auch die Kontrolle über eine Stahlfirma gesichert. Foto: Gerry Nitsch (13 Photo)

Er ist kein protziger Milliardär, wie man sich eine solche Figur vorstellt. Der 66-jährige Martin Haefner ist zurückhaltend, fast scheu. Zu viel Aufmerksamkeit ist ihm unangenehm. Und wäre da nicht die Geschichte der Swiss Steel, wäre er vielleicht nie öffentlich in Erscheinung getreten. Doch seit rund zwei Jahren taucht sein Name regelmässig in den Medien auf – und das nicht wegen seines Vermögens, das die «Bilanz» auf 4 bis 4,5 Milliarden Franken schätzt.

Haefner hat einen beträchtlichen Teil seines Geldes in die Swiss Steel gesteckt. Der Luzerner Stahlkonzern ist durch hausgemachte Probleme in Schieflage geraten und brauchte im Sommer 2019 dringend Geld. Haefner hatte Geld. Er war bereit, dem Unternehmen unter die Arme zu greifen – unter der Bedingung, dass er dort künftig das Sagen hat und sich die Kontrolle sichern kann.

Bereits Jahre zuvor hatte er immer wieder Aktien gekauft, weil ihn Stahl fasziniert. Swiss Steel ist einer der letzten grossen europäischen Stahlkonzerne und erzeugt Spezialstahl für Autos, Chirurgiebesteck und Werkzeuge. Haefner stieg in mehreren Etappen zum grössten Aktionär auf.

Auf Umwegen zum Firmeneigentümer

An der ausserordentlichen Generalversammlung am Dienstag stimmte die Mehrheit der Aktionäre einer Kapitalerhöhung zu, womit der Konzern rund 200 Millionen Franken frische Mittel beschaffen kann. Nach diesem Schritt dürfte Haefner deutlich über 50 Prozent des Kapitals halten.

Dabei war sein Weg als Investor keineswegs vorgezeichnet. Jahrzehnte seines Berufslebens verbrachte Haefner als Gymnasiallehrer in Baden und Luzern. Der ETH-Mathematiker zog es vor, Teenager in die Kunst der Zahlen einzuweihen, statt sich im Firmenimperium seines Vaters Walter Haefner zu engagieren. Dieser hatte die Amag aufgebaut. Der grösste Autohändler des Landes ist Generalimporteur für Autos der Marken Volkswagen, Audi, Skoda und Seat. Damit wollte Martin Haefner lange Zeit nichts zu tun haben. Erst ab Mitte 40 übernahm er, mehr aus Pflichtbewusstsein denn aus Überzeugung, sukzessive Verantwortung. Auf eine Wirtschaftsausbildung und ein Auslandsjahr in Amerika, zu dem ihm sein Vater riet, verzichtete er.

Der Amag-Patron Walter Haefner. Als er 2012 starb, war er der älteste Milliardär der Welt. Foto: Reuters

Als der Amag-Patron schliesslich über hundertjährig starb, erbte der Sohn mit seiner Schwester die Firma. Mittlerweile hat Martin Haefner deren 50-Prozent-Anteil aufgekauft. Haefners Vermögen stammt aber nicht nur aus dem Autohandel. Der Vater hinterliess den beiden auch ein Aktienpaket an einer amerikanischen Softwarefirma, das Haefner später verkaufte. Ein Teil dieses Geldes steckt nun wohl in Swiss Steel.

Nicht alle sind einverstanden

Mit seinem Interesse an der Stahlfirma ist Haefner nicht allein. Vor ihm hat sich dort bereits der milliardenschwere russische Oligarch Viktor Vekselberg engagiert. Der russische Industrielle hat eine Affinität für den Rohstoffsektor und ausserdem einen Wohnsitz in der Schweiz. Einen Teil seines Geldes steckte er folglich auch in Schweizer Industriefirmen – neben Swiss Steel auch in Sulzer und Oerlikon.

Viktor Vekselberg. Zwischen ihm und Haefner hat sich über die Jahre ein Machtkampf entwickelt. Beide sind – direkt oder indirekt – an Swiss Steel beteiligt. Foto: Sergei Fadeichev (TASS)

Der Aufstieg von Haefner zum bestimmenden Eigentümer bei Swiss Steel war dem immer noch unter US-Sanktionen stehenden Oligarchen ein Dorn im Auge – ebenso wie den Kleinaktionären. Zwischen den beiden Lagern brach ein Machtkampf aus, der teilweise öffentlich und teilweise auf dem Rechtsweg ausgefochten wird. Wie die «Finanz und Wirtschaft» am Dienstag im Anschluss an die ausserordentliche Generalversammlung berichtete, hat Vekselbergs Liwet-Holding beim Luzerner Handelsgericht eine Handelsregistersperre eingereicht. Bis zu einem allfälligen Gerichtsentscheid sind somit keine Einträge im Handelsregister möglich.

Dabei scheint Martin Haefner gar nicht der Typ für solche Grabenkämpfe zu sein. Als Mathematiker geht er nüchtern an die Dinge heran, ist überzeugt, dass eins und eins zwei ergibt, und lässt sich auch nicht gerne vom Gegenteil überzeugen. Er weiss, was er will und wer er ist.

Wer ist Martin Haefner heute?

Wer Martin Haefner trifft, hat immer noch das Gefühl, dass er mindestens so sehr Mathematik-Lehrer ist wie Amag-Eigentümer und Swiss-Steel-Aktionär. Da passt es auch ins Bild, dass er sich selbst nicht als Manager oder Unternehmer sieht, sondern «nur» als Eigentümer. Mit dem Tagesgeschäft in seinen Firmen hat er nichts zu tun, das überlässt er lieber anderen.

Das ändert aber nichts daran, dass er felsenfest davon überzeugt ist, dass Swiss Steel eine gute Zukunft hat. Wenn dort alles nach Haefners Plan läuft, dann könnte das Unternehmen in vier bis sechs Jahren saniert sein. Ganz im Sinne von Haefner ist die am Montag bekannt gegebene Ablösung an der Unternehmensspitze. Clemens Iller geht, an seiner Stelle wird Frank Koch das Ruder bei Swiss Steel übernehmen. Ins Bild passt auch, dass Verwaltungsratspräsident Jens Alder am Dienstag seinen Posten räumte. Sein Nachfolger Heinrich Christen ist ein Vertrauter von Haefner.

Gelingt der Neuanfang, so muss Haefner einen Teil seines Aktienpakets wieder abgeben. So will es die Schweizer Finanzmarktaufsicht. Dann dürfte auch klar sein, ob sich der Mathematik-Lehrer verkalkuliert hat oder ob seine Rechnung aufgeht – ganz im Sinne der lateinischen Abkürzung q.e.d. (quod erat demonstrandum), mit der Mathematiker ihre Beweise abschliessen.