Neue Zürcher Multimillionäre – Milliarden-Deal von On bringt Zürich Glanz, aber kaum Geld Der Schuhhersteller On hat in New York eine Börsenparty gefeiert. Trotz Riesengewinnen profitieren hiesige Steuerzahler kaum. Würde die 99-Prozent-Initiative daran etwas ändern? Pascal Unternährer

Haben vergangene Woche an der New Yorker Börse abgeräumt: Die On-Aktionäre David Allemann, Marc Maurer, Olivier Bernhard, Caspar Coppetti und Martin Hoffmann (v.l.n.r.). Foto: Keystone

Da ist viel Glamour: Roger Federer ist Investor und Botschafter der Schuhmarke On. Und da ist jetzt auch viel Geld: Der Börsengang in New York hat die Firma On über Nacht zu einem 10-Milliarden-Dollar-Unternehmen gemacht. Das ist der Börsenwert. Cash flossen 750 Millionen Dollar in die Kasse der On Holding, wie dem Börsenprospekt zu entnehmen ist.

Der Gang an die Börse hat auch das Schweizer Management reich gemacht. Die drei Gründer David Allemann, Caspar Coppetti und Olivier Bernhard sowie die beiden Co-Geschäftsführer Martin Hoffmann und Marc Maurer haben für die Aktien, die sie verkauft haben, insgesamt 246 Millionen Dollar erhalten. Der Wert der Aktien, welche die fünf Manager noch halten, ist explodiert und beträgt nun insgesamt über 2 Milliarden Dollar oder 1,85 Milliarden Franken.