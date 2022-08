Porno- und Finanzfirmen vor Gericht – Millionen sahen Nacktvideos von ihr, jetzt verklagt sie die Verantwortlichen Sie war 13, als sie ihrem Freund ein Filmchen schickte, das dann im Netz landete. Immer und immer wieder. Nun geht sie mit anderen Betroffenen gegen die Plattformbetreiber und Visa vor. Jürgen Schmieder aus Los Angeles , Nils Wischmeyer aus Köln

Serena Fleites vorletztes Jahr im Alter von 19 Jahren in ihrer Heimatstadt Bakersfield. Foto: Rachel Bujalski (The New York Times)

Man sollte wissen, wer Serena Fleites ist, um zu verstehen, dass es bei diesem spektakulären Gerichtsfall um sehr viel mehr geht als um Pornografie und Kreditkarten. Was über diese junge Frau bekannt geworden ist, ist unfassbar. Was ihr angetan wurde. Was sie sich selbst angetan hat. Und wie sie sich nun wehrt.