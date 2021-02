Stadt Kloten zeigt sich unbeirrt – Millionenprojekt am Schluefweg steht kurz vor der Umsetzung Trotz Steuerausfällen wegen Corona und einem budgetierten Millionendefizit investiert die Stadt Kloten kräftig weiter. Ein Ersatzneubau bei der Swiss-Arena soll wie geplant im Frühling beginnen. Christian Wüthrich

Die Betonplatte mit dem Ausseneisfeld in Kloten ist alt und kaputt. Im Mai soll die Anlage abgebrochen werden. Foto: Sibylle Meier

Öffentliche Investitionen auf den Sankt-Nimmerleins-Tag hinauszuschieben, bringt nicht viel, im Gegenteil. Die Stadt Kloten ist zwar besonders schwer getroffen von den finanziellen Auswirkungen der Pandemie, aber davon lässt man sich erstaunlich wenig beeindrucken.

Am Schluefweg investiert die Stadt in der grössten Krise seit Jahrzehnten die Rekordsumme von 30,7 Millionen Franken. So viel wurde in Kloten bislang noch nie für ein kommunales Bauvorhaben ausgegeben. Der Bau der bestehenden Eishalle kostete in den 1990er-Jahren noch weniger als 20 Millionen Franken.