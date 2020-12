Abo Dem Eishockey droht Kollaps «Gewisse Spieler verdienen mehr als ein Bundesrat, das ist Wahnsinn»

Teams in Quarantäne, keine Fans, kaum Geld: Das Schweizer Eishockey steckt in Schwierigkeiten. Langnaus Präsident Peter Jakob kritisiert die jahrelange Misswirtschaft in der Liga.