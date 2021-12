Gelder für die Reserve – Millionensegen bessern in letzter Minute Finanzen von Glattfelden auf Erst eine Woche vor der Gemeindeversammlung hatte der Glattfelder Gemeinderat von Grundstückgewinnsteuern im Wert von fast 5 Millionen Franken erfahren. Manuel Navarro

Bei den Finanzen gab es in Glattfelden dieses Jahr verhältnismässig wenig zu kritisieren. Foto: Florian Schaer

In Glattfelden war die Stimmung in den vergangenen Jahren an den Gemeindeversammlungen meist ziemlich angespannt. Grund dafür waren vor allem die Finanzen. Der letzte Voranschlag war gar im vergangenen Dezember zurückgewiesen worden, bevor im März dann doch noch ein Budget verabschiedet wurde.

An der jüngsten Versammlung am Dienstagabend lief es nun deutlich harmonischer ab. Mehr noch: Es gab sogar eine positive Überraschung. Finanzvorsteherin Michèle Dünki-Bättig präsentierte zuerst wie üblich das Budget für das kommende Jahr. Es sieht bei einem Gesamtaufwand von fast 37 Millionen Franken ein kleines Plus von rund 5000 Franken vor. Der Steuerfuss wurde wie im Vorjahr bei 120 Prozent belassen.