Stärke 6,0 – Mindestens drei Tote bei Erdbeben im Iran Im Süden des Irans hat die Erde gebebt. Das Beben der Stärke 6,0 hat mehrere Menschenleben gekostet. Zahlreiche Personen wurden zudem verletzt.

Das Beben ereignete sich rund 100 Kilometer südwestlich der Hafenstadt Bandar Abbas. Screenshot USGS

Bei einem Erdbeben der Stärke 6,0 sind im Iran mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. 19 weitere Menschen wurden in der Nacht auf Samstag in der südlichen Provinz Hormosgan verletzt, wie die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna berichtete. Das Epizentrum des Bebens befand sich nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS rund 100 Kilometer südwestlich der Hafenstadt Bandar Abbas in einer Tiefe von zehn Kilometern.

Zunächst hatte die Erdbebenwarte die Stärke mit 6,2 angegeben, dies dann aber auf 6,0 abgesenkt. Nur eine Minute vor diesem Beben hatte sich in der Gegend ein Beben der Stärke 5,7 ereignet.

Unter dem Iran verlaufen mehrere tektonische Bruchlinien, das Land wird regelmässig von Erdbeben erschüttert. Das verheerendste Erdbeben im Iran ereignete sich 1990: Damals wurden im Norden des Landes 40’000 Menschen durch ein Erdbeben der Stärke 7,4 getötet.

AFP/chk

Fehler gefunden?Jetzt melden.