Krieg in der Ukraine – Mindestens zehn Tote bei Angriff auf Einkaufszentrum Nach dem russischen Raketenangriff in der Zentralukraine steigt die Zahl der Todesopfer. Laut Präsident Selenski befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls mehr als tausend Zivilisten im Gebäude.

Das betroffene Einkaufszentrum steht nach dem Angriff der russischen Armee in Flammen (27. Juni 2022) Foto: Ukraine Emergency Ministry Press Service via AFP

Nach einem Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk ist die Zahl der Toten offiziellen Angaben zufolge auf mindestens zehn gestiegen. Darüber hinaus seien rund 40 Menschen teils schwer verletzt worden, teilte der Gouverneur des Gebiets Poltawa, Dmytro Lunin, am Montagabend mit. Die Lösch- und Rettungsarbeiten dauerten weiter an. Von russischer Seite gab es zunächst keine Reaktion.

Die Rakete war am Nachmittag in das Gebäude eingeschlagen, in dem sich Angaben von Präsident Wolodimir Selenski zufolge mehr als tausend Zivilisten aufgehalten haben sollen. «Das Einkaufszentrum steht in Flammen und die Rettungskräfte bekämpfen den Brand», schrieb Selenski im Onlinedienst Telegram. Er veröffentlichte ein Video, das einen brennenden Gebäudekomplex sowie Rettungsdienste und Feuerwehrwagen zeigte.

«Der Raketenbeschuss von Krementschuk traf einen belebten Ort, der nichts mit den Kämpfen zu tun hat», schrieb der Bürgermeister der Stadt, Vitali Maletsky, im Onlinenetzwerk Facebook. Krementschuk hatte vor Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine etwa 220’000 Einwohner. Die Stadt liegt etwa 250 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Kiew.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurde das Einkaufszentrum von Kh-22-Anti-Schiffsraketen getroffen, die von der russischen Region Kursk aus abgefeuert worden waren.

Abo Krieg in der Ukraine Putins Truppen weiten den Krieg aus Gouverneur Lunin warf den russischen Truppen «Kriegsverbrechen» und «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» vor. Ein Raketenangriff auf ein volles Einkaufszentrum sei ein «zynischer Terrorakt gegen die Zivilbevölkerung». Der britische Premierminister Boris Johnson warf Russlands Präsident Wladimir Putin «abgrundtiefe Grausamkeit und Barbarei» vor. Putin bewirke damit jedoch nur, dass die Entschlossenheit Grossbritanniens und der anderen G7-Länder gestäkrt werde, die Ukraine «so lange wie nötig» zu unterstützen.

