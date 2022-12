Im Zentrum von Paris – Mindestens zwei Tote und vier Verletzte durch Schüsse Ein Unbekannter hat im 10. Arrondissement der französischen Hauptstadt auf mehrere Menschen geschossen. Der mutmassliche Täter ist von der Polizei festgenommen worden. UPDATE FOLGT

Die Polizei im Einsatz: Der Vorfall ereignete sich am Freitag in der Gegend um die Rue d’Enghien im 10. Arrondissement. Foto: Keystone

Ein Unbekannter hat im Zentrum von Paris zwei Menschen erschossen und vier weitere verletzt. Zwei von ihnen schwebten in Lebensgefahr, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der mutmassliche Täter, ein Mann um die 60, sei mit seiner Waffe festgenommen worden, es bestehe keine Gefahr mehr. Die Schüsse wurden in einer kleinen Strasse im 10. Arrondissement in der Nähe eines Kurdenzentrums abgefeuert.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes und schwerer Gewalt. Zuständig ist zunächst die Justizpolizei, nicht die Terrorstaatsanwaltschaft. «Es gab sieben oder acht Schüsse, es herrscht Panik», sagte eine Augenzeugin der Nachrichtenagentur AFP. «Ich habe zwei Polizisten in einen Frisörsalon gehen sehen, wo zwei Menschen am Boden lagen, sie waren an den Beinen verletzt», sagte der Anwohner Emmanuel Boujenan.

Die Polizei rief dazu auf, die Gegend um die Rue d’Enghien zu meiden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz.

