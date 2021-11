23 Franken pro Stunde – Mindestlohn-Initiative in Kloten nur knapp gescheitert Am Flughafen wird es zumindest vorerst keinen Mindestlohn geben. In Kloten wurde eine entsprechende Initiative mit 52,3 Prozent der Stimmen abgelehnt. Christian Wüthrich

Die Reinigung eines Flugzeugs muss schnell und möglichst günstig sein: Das Personal kann nach Ablehnung der Mindestlohninitiative in Kloten nicht auf mehr Geld auf der Gehaltsabrechnung hoffen. Archivbild: Roland Schmid / Tamedia

Das Ergebnis fiel knapper aus als erwartet: 269 Stimmen haben in der Stadt Kloten mit ihren über 20’000 Einwohnerinnen und Einwohnern den Unterschied zugunsten des Nein-Lagers ausgemacht. Die Volksinitiative «Ein Lohn zum Leben» ist mit 52,3 Prozent Nein-Mehrheit gescheitert. So wie alle Volksinitiativen in dieser Stadt während der laufenden Legislatur. Konkret heisst das, in der Flughafenstadt wird kein Mindestlohn von 23 Franken eingeführt, was umgerechnet knapp 4000 Franken pro Monat bedeutet hätte.

Dennoch sagt die lokale SP-Präsidentin, Maja Hiltebrand, in einer ersten spontanen Reaktion: «Das Resultat ist sensationell.» Zwar hat sie im Endeffekt verloren, aber das überaus knappe Ergebnis wertet sie als Aufsteller, angesichts der Ausgangslage. Nur gerade SP und Grüne standen in Kloten hinter der Initiative. Alle übrigen Parteien unterstützten sie nicht. Der Klotener Stadtrat wie auch das örtliche Parlament hatten klar Nein gesagt zur Forderung der Linken nach einer faireren Entlöhnung.