Winkel – Minus in Rechnung fällt geringer aus An der Gemeindeversammlung in Winkel geht es um die Rechnung und eine Kreditabrechnung.

Das Minus in der Rechnung von Winkel ist kleiner als budgetiert. Bei Aufwendungen von 30,0 Millionen Franken und Erträgen von 29,1 Millionen Franken schliesst die Rechnung 2022 mit einem Minus von rund 912’000 Franken. Vorgesehen war ein Minus von knapp 1,4 Millionen Franken. Das Resultat sei vor allem auf einen höheren Ertrag bei den Grundstückgewinnsteuern zurückzuführen, heisst es im Beleuchtenden Bericht zur Gemeindeversammlung. Der Ertrag fiel rund 850’000 Franken höher aus als budgetiert.

Deutlich höher ausgefallen als budgetiert ist der Nettoaufwand im Bereich Gesundheit. Dieser liegt 617’000 Franken über dem Budget. Insbesondere der Nettoaufwand für die stationäre Pflege sei stark gestiegen. Zudem sei der Defizitbeitrag 2021 für die Pflegewohnung wegen der Corona-Pandemie höher ausgefallen als budgetiert. Es wurden Nettoinvestitionen von 3,9 Millionen Franken getätigt. Im Budget waren 4,5 Millionen Franken vorgesehen. Die Rechnung kommt am 12. Juni an die Gemeindeversammlung.

Der Gemeindeversammlung wird dann auch eine Kreditabrechnung vorgelegt. Es geht um die Pflegewohnung an der Spichergasse 3a in Winkel. Die Stimmberechtigten hatten vor über fünf Jahren an der Urne zugestimmt, eine Pflegewohnung in der Überbauung Tüfwis/Spichergasse zu planen und zu betreiben. Nach Anrechnung eines Legats von 533’000 Franken – das hatte die Gemeindeversammlung so bewilligt – schliesst die Abrechnung mit Kosten von 335’000 Franken.

Die Abrechnungsunterlagen gaben Anlass für Kritik, wie es im Beleuchtenden Bericht heisst. Nicht sämtliche Kosten seien mit Abrechnungen belegbar. Man habe eine einvernehmliche Einigung über die von der Gemeinde zu übernehmenden Kosten treffen können. Aus finanzieller Sicht habe man damit eine für die Gemeinde vorteilhafte Finanzierungslösung gefunden.

