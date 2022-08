Menschen im Unterland – Mirjam Bayerdörfer (38), Arbeitsagogin, Arche Therapie Bülach Arche Thearapie bietet stationäre und ambulante Behandlungen an. Mirjam Bayerdörder schätzt die langfristige Ausrichtung. Sibylle Meier

Mirjam Bayerdörfer mit Hahn Carlos. Er ist ihr Lieblingstier in der Arche Thearapie. Foto: Sibylle Meier

«Hier ticken die Uhren anders als im Kunstbetrieb», sagt Mirjam Bayerdörfer. «Beziehungen und Ziele sind viel langfristiger angelegt, das tut gut.» Zehn Jahre lang arbeitete die 38-Jährige als Kuratorin, unter anderem in der Roten Fabrik, und verwirklichte eigene Kunstprojekte im Bereich Performance- und Aktionskunst. Ihre künstlerische Ausbildung absolvierte sie an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) und an der Kunsthochschule Saarbrücken. Bald fängt sie in der Arche Therapie Bülach die Ausbildung zur Arbeitsagogin an.