Altstadt Bülach – Mischa Klaus hat seine Bülacher Confiserie neu erfunden Am Dienstag eröffnet in der Altstadt die «Genussmanufaktur». Das Café Klaus ist weg. Dafür gibt es jetzt eine durchdesignte Confiserie. Florian Schaer

Die Innenarchitektin Colette Lang hat den neuen Verkaufsräumlichkeiten eine eigene Identität verpasst. Foto: Leo Wyden

Die Konfiserie und das Café Klaus in der Altstadt gehörten zweifelsfrei zu den Traditionsadressen der Stadt Bülach. Doch seit dem 10. September ist das bediente Café Geschichte. Am Dienstag, 25. Oktober öffnen nach dem Umbau an derselben Adresse die Türen der «Klaus Genussmanufaktur». Enstanden ist eine edel durchgestylte Confiserie, die vor allem mehr Erlebnis bieten will. Das Sortiment, das von Pralinien, Truffes und Büli-Küssen bis zu Broten, Sandwiches und Salaten reicht, ist unverändert. Und auch die Öffnungszeiten werden sein wie gehabt.