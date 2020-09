Restaurantschliessung in Bassersdorf – Misserfolg und Aufbruchstimmung liegen nah beisammen Am Kreisel von Bassersdorf dreht sich das Gastroangebot derzeit in eine neue Richtung. Während der traditionsreiche Löwen schliessen musste, gibts gleich nebenan eine neue Weinbar. Christian Wüthrich

Am Kreisel in Bassersdorf ist der Löwen (links) nun geschlossen, während im Erdgeschoss des Gemeindehauses (rechts) eine neue Weinbar eröffnet hat. Archivbild: Balz Murer

Der Kontrast könnte grösser fast nicht sein: da der altehrwürdige Landgasthof und dort die frisch eröffnete Weinbar. Während im Löwen gespenstische Ruhe eingekehrt ist und auf einem Zettel «Permanent geschlossen» an der Eingangstüre steht, herrscht gegenüber in der Weinbar Lisboa reger Betrieb und eine fröhliche Stimmung. Vor kurzem ist es am Zentrumskreisel mitten in Bassersdorf innert wenigen Tagen zu einem gastronomischen Umbruch gekommen, der so nicht geplant war.