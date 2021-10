Unfall im Zürcher Kreis 2 – Misslungenes Überholmanöver fordert mehrere Verletzte Am Freitagnachmittag kollidierte auf der Alfred-Escher-Strasse ein weisser BMW mit mehreren Fahrzeugen. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen.

Der Unfall ereignete sich auf der Alfred-Escher-Strasse im Zürcher Kreis 2. Foto: Screenshot Google Street View

Kurz nach 17 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass es auf der Alfred-Escher-Strasse zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Personenwagen gekommen sei. Dies teilte die Stadtpolizei Zürich am Freitagabend mit.

Gemäss ersten Erkenntnissen fuhr ein 23-jähriger Schweizer mit seinem weissen BMW auf der Alfred-Escher-Strasse stadtauswärts. Kurz nach der Verzweigung Sternenstrasse überholte er mehrere Fahrzeuge, die in der gleichen Fahrtrichtung unterwegs waren. Aus unbekannten Gründen kollidierte er mit einem Fahrzeug, das er offensichtlich überholen wollte. Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte heftig in ein am linken Fahrbahnrand parkiertes Fahrzeug. Darin befand sich ein 38-jähriger Mann, der dabei mittelschwer verletzt wurde. Anschliessend rammte er ein weiteres parkiertes Auto, bevor auch sein BMW auf der Höhe der Conrad-Ferdinand-Meyer-Strasse zum Stillstand kam.

Mitfahrerinnen wurden verletzt

Der Lenker des BMW blieb unverletzt. Seine zwei Mitfahrerinnen im Alter von 24 und 25 Jahren erlitten mittelschwere Verletzungen. Alle Verletzten mussten mit der Sanität von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht werden, wie die Stadtpolizei weiter schreibt. Der Lenker des unfallverursachenden Fahrzeuges wurde festgenommen.

Die Unfallursache und der Unfallhergang sind unklar und werden durch die Stadtpolizei Zürich untersucht. Für eine umfassende fotografische, massliche und materielle Beweissicherung wurde der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei Zürich aufgeboten.

mps

Fehler gefunden?Jetzt melden.