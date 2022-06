Kirchenpflege gewählt – Misstöne bei der Wahl der Furttaler Kirchenbehörde Die katholische Kirchgemeinde St. Mauritius hat ihre Kirchenpflege neu gewählt. In globo. Allerdings gaben nur 104 der 186 Anwesenden dem Gremium die Stimme. Meinung Florian Schaer

186 Mitglieder der katholischen Kirchgemeinde haben sich am Donnerstag in Regensdorf eingefunden. Bild: Sibylle Meier (Archiv)

Mit knapp 10’000 Mitgliedern ist die katholische Kirche St. Mauritius im Furttal eine der grössten Pfarreien des Bistums Chur. Von ihnen haben 186 am Donnerstagabend in Regensdorf der Kirchgemeindeversammlung beigewohnt. Zentrales Traktandum: die Wahl der siebenköpfigen Kirchenpflege.

Dass sich für alle sieben Mandate eine Kandidatur finden würde, war zunächst nicht sicher. So waren in den Wahlunterlagen für die Versammlung nur vier offizielle Kandidaten aufgeführt: Von den bisherigen Mitgliedern hatten sich der Präsident Giovanni Catania, die Vizepräsidentin Imelda Lösch-Wegmüller und der Finanzvorsteher Gebhard Schumann für eine weitere Amtszeit zur Verfügung gestellt. Als neuer Bewerber hatte sich Francesco Lapolla aufstellen lassen.

Ergänzt worden ist diese Liste bis zu Beginn der Versammlung um zwei weitere der bisherigen Mandatsträger: Einigermassen kurzfristig entschieden sich Shaji Ramanalil und Walter Stählin dafür, ihrer Amtszeit nun doch noch weitere vier Jahre anzuhängen. Definitiv nicht zur Wiederwahl angetreten sind Martin Mitteldorf und Madeleine Tanner-Volery. Das «Siebnerticket» vervollständigt hat schliesslich Diogo Faria Oliveira, mit Jahrgang 2001 der mit Abstand jüngste Kandidat.

Weitere Kandidaturen gingen am Donnerstag keine ein. Obschon es damit zu keiner Kampfwahl gekommen ist, hat das Wahltraktandum allein dennoch fast zwei Stunden Zeit in Anspruch genommen. Dazu beigetragen hatte nicht zuletzt eine Reihe mal mehr, mal weniger angebrachter Wortmeldungen aus der Versammlung, die teils persönliche Angriffe an die Adresse der bisherigen Behörde enthielten. Hernach waren sämtliche Kandidierenden aufgefordert, sich (mehr oder weniger ausführlich) persönlich vorzustellen. Und dann ergriff auch der nicht unumstrittene Pfarrer der Kirche, Remo Eggenberger, in der Diskussion zu den Wahlvorschlägen das Wort, um zu einer immerhin 14-minütigen «Predigt» über die Fairness in Behörden auszuholen. Der Versuch eines Teils der Versammlung, den Gottesmann hinauszuklatschen, ist gescheitert.

Präsident Giovanni Catania liess die Kirchenpflege in globo wählen. Am Ende gaben von den 186 Anwesenden 104 (55,9%) der Behörde ihre Stimme (und 102 dem Präsidenten). Die im Vorfeld der Wahl geäusserte Kritik bezog sich unter anderem auf Personalentscheide, Verzögerungen in den Sanierungsarbeiten, darauf, dass die Gemeinde seit längerem erfolglos nach einem Jugendarbeiter sucht, sowie auf herrschende Spannungen zwischen konservativeren und liberaleren theologischen Auffassungen innerhalb der Gemeinde.

Eigentlich hätte auch die Rechnungsprüfungskommission neu besetzt werden sollen. Weil aber neben den beiden bisherigen Amtsinhabern Thomas Egger und Joy Tharian keine Kandidaten gefunden werden konnten, wird für den zweiten Wahlgang am 21. Juni eine neuerliche Versammlung einberufen. Die Beschlüsse der Versammlung vom Donnerstag sind insofern noch mit Fragezeichen versehen worden, als dass Walter Stoffer Beschwerde gegen die Versammlungsführung erhoben hat.

Florian Schaer ist Redaktор und arbeitet im Ressort Zürcher Unterland.

