Wieso liegt Ihnen das Thema am Herzen?

In der Schweiz hat man vielfach das Gefühl, in einer heilen Welt zu leben, auch was das Thema Gewalt angeht. Man kehrt es unter den Teppich oder will es zum Teil nicht wahrhaben. Es herrschen mancherorts noch immer autoritäre und hierarchische Strukturen, vor allem in der Sportwelt. Das habe ich am eigenen Leib erlebt, als ich beispielsweise neue Ideen in männerdominierten Gremien einbringen wollte. Gegen diese und alle anderen Formen von Gewalt wehre ich mich. Dass Gewalt und Missbrauch nach wie vor ein Problem sind, haben nun auch die Magglingen-Protokolle, in denen Spitzenturnerinnen von ihren Demütigungen berichten, unterstrichen.