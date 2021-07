Reisen in der Zukunft – Mit 1000 km/h durch die Röhre Unternehmen wollen künftig Menschen und Güter in einer Art Rohrpost transportieren. «Die Technik funktioniert», sagt ein Firmengründer nach der ersten Testfahrt. Markus Balser

Schnell wie ein Flugzeug, aber umweltfreundlich: Prototyp des Virgin Hyperloop im Jahr 2019. Foto: PD

Passagier Nummer eins ist noch immer beseelt von jenen kurzen 15 Sekunden, die ein grosser Anfang sein sollen. Josh Giegel und eine Kollegin waren die Ersten und bislang Einzigen, die im November in Kalifornien auf der 500 Meter langen oberirdischen Teststreckenröhre Dev Loop das Reisen in den flugzeugähnlichen Schalensitzen einer Kapsel testeten.

Was künftig auch fast in Schallgeschwindigkeit klappen soll, begann zwar nur in gehobenem Sportwagentempo. Mit bis zu 172 Kilometern pro Stunde schwebte Giegel durch die Unterdruckröhre. Die Hoffnungen seiner Firma aber nehmen schon mal in rasantem Tempo Fahrt auf. «Wir haben erst vor wenigen Jahren in einer Garage angefangen», sagt Giegel. «Schon jetzt ist ziemlich klar: Die Technik funktioniert.»