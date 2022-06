Meldung der Kantonspolizei – Mit 146 km/h durch den Gubrist gerast Eigentlich wären nur 80 km/h erlaubt gewesen, doch ein 30-Jähriger fuhr viel schneller durch den Tunnel. Die Polizei erwischte ihn dabei.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag führte die Kantonspolizei Zürich im Gubristtunnel Richtung Bern eine Geschwindigkeitskontrolle durch (Gemeindegebiet Regensdorf). Gegen 0.30 Uhr raste ein 30-jähriger türkisch-bulgarischer Doppelbürger mit seinem Personenwagen durch den Gubrist, teilte die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mit. Dabei sei er die Messstelle mit einer Geschwindigkeit von netto 146 km/h passiert. Erlaubt gewesen wäre an dieser Stelle nur 80 km/h.

Die Kantonspolizei Zürich konnte laut der Mitteilung den Lenker in der Folge ermitteln und diesen an seinem Wohnort vorläufig festnehmen. Nach der polizeilichen Befragung sei der Mann aus der Haft entlassen worden. Der Führerausweis wurde ihm gemäss der Mitteilung abgenommen und er werde wegen eines Raserdelikts bei der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis zur Anzeige gebracht.

sip

Fehler gefunden?Jetzt melden.