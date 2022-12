Frostiges Erwachen am Montag – Mit -27 Grad bisher kälteste Nacht des Jahres Im Kanton Graubünden ist das Thermometer in der Nacht auf -27 Grad gesunken. Auch am Montag bleibt es eiskalt.

In Buffalora GR am Ofenpass ist das Thermometer in der Nacht auf -27 Grad gesunken. In Samedan GR wurden -26,2 Grad gemessen. Historisch kalt war die Nacht allerdings nicht, Rekordwerte waren ausser Reichweite, wie Meteonews am Montag twitterte. Die Nacht war jedoch bisher die kälteste des Jahres und toppte die Werte vom Sonntag.

Unter den acht kältesten Orten der Schweiz waren laut dem Wetterdienst unter anderem auch das als Sibirien der Schweiz bekannte La Brévine im Neuenburger Jura, dort fiel das Thermometer auf -25,3 Grad. Doch auch in weniger hoch gelegenen Gefilden war es kalt. In Welschenrohr SO gab es bei -17,9 Grad einen eisigen Morgen.

Der Montag startet im Norden laut Meteonews unterhalb von 800 Metern zunächst mit Nebel. Dieser soll sich im Laufe des Tages verziehen. Trotzdem bleibe es dank einer leichten Bise weiterhin eiskalt.

