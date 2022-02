Drogenkurier am Flughafen Zürich gestoppt – Mit 4 Kilo Koks im Rollkoffer erwischt Ein 64-jähriger Däne hat versucht, rund vier Kilogramm Kokain in seinem Rollkoffer von Brasilien nach Deutschland zu schaffen. Am Flughafen Zürich wurde er verhaftet.

Ein Drogenkurier wollte von Brasilien via Zürich nach Deutschland reisen. Am Flughafen Zürich wurde er verhaftet. Symbolfoto: Kapo ZH

Ein 64-jähriger mutmasslicher Drogenkurier ist am Dienstag am Flughafen Zürich verhaftet worden. Er hatte rund vier Kilogramm Kokain in seinem Rollkoffer dabei.

Der Däne verstaute die Drogen in Form von Kokainblöcken in seinem Gepäck, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Er wollte von Brasilien über Zürich nach Deutschland reisen. Der Mann wurde verhaftet und der Staatsanwaltschaft übergeben.

far

