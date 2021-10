Infoabend bei der Ortsfeuerwehr Dietlikon – Mit 42 Jahren noch bei der Feuerwehr beginnen Die Feuerwehr Dietlikon hat genug Personal. Um neue Gesichter bemüht man sich trotzdem – und lädt am Mittwoch zum Infoabend. Auch Ü-40 kann man noch einsteigen. Florian Schaer

60 Angehörige der Feuerwehr braucht Dietlikon, 64 hat man aktuell. Foto: zvg

42. Das ist die Antwort. Zumal auf die Frage, ab wann man noch bei der Feuerwehr Dietlikon anfangen kann. So zumindest hat es die dortige Ortsfeuerwehr auf den Flyer geschrieben, mit dem sie für den Infoabend vom kommenden Mittwoch wirbt. «Das hat mit einem Erfahrungswert zu tun», sagt Kommandant Stefan Dangel. «Die allermeisten hören mit 50, spätestens mit 55 Jahren auf bei uns. Und durchschnittlich bleiben sie 10 bis 15 Jahre bei der Feuerwehr.» So würde das eben gerade noch aufgehen. Und während es durchaus Gemeinden gebe, bei denen eine Verordnung regelt, dass Leute mit 50 bei der Feuerwehr aufhören müssen, schaue man das in Dietlikon individueller an.