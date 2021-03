Graveur aus Dänikon – Mit 88 Jahren immer noch das Auge für das Detail Ein Besuch in der geräumigen und gemütlich alten Werkstatt von Kurt Meier weckt Sehnsüchte und Erinnerungen und öffnet Türen zu verloren geglaubten Welten. Ursula Fehr

Kurt Meier ist Graveur aus Passion. Foto: Sibylle Meier

Schon das Haus an der Alten Otelfingerstrasse – eigentlich eine kleine Sackgasse – wirkt mit seinen blau-weiss gemalten Fensterläden wie aus einer anderen Zeit. Dann gilt es, zwischen drei Klingelschildern auszuwählen, doch schliesslich wird klar: Die eine geht zur Werkstatt des Graveurs, die andere zur ehemaligen Wohnung der Eltern, wo jetzt Kurt Meiers Büro ist, und vor der dritten steht er wie «Meister Eder» – die gleichnamige Figur aus der deutschen Kinderfernsehserie «Pumuckl» – schliesslich selbst.

Eine Führung durch sein Reich ist ein Erlebnis: Von den selbst entwickelten Werkzeugen und massiven Werkbänken, den Maschinen, die wie die Spindelpresse Kunstwerken gleich die verwinkelten Räume dominieren, bis zu den Schubladenschränken mit ihren schier unerschöpflichen Schätzen. Kurt Meier, in wenigen Tagen 88-jährig, wirbelt – jung geblieben in seiner Passion für das Gravieren von Zinnkannen, Medaillen, Magneten und Stempeln oder neuerdings den geplanten Stockabzeichen für die Lägern- Hochwacht – in seinem reich besonnten Atelier im Parterre herum.