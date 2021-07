Ausgangslage

Zehn Tage nach dem britischen Milliardär Richard Branson will nun auch Amazon-Gründer Jeff Bezos ins All starten. Mit an Bord der Rakete des US-Milliardärs sollen am Dienstag (15 Uhr MESZ) der jüngste und auch der älteste Mensch sein, die jemals in den Weltraum geflogen sind: Der 18-jährige Niederländer Oliver Daemen als zahlender Tourist und als Ehrengast die 82-jährige US-Pilotin Wally Funk.

Die Crew der Blue Origin: Die 82-jährige US-Pilotin Wally Funk (v.l.), der 18-jährige Niederländer Oliver Daemen, Amazon-Gründer Jeff Bezos und sein Bruder Mark. Foto: Blue Origin via Keystone

Vom Start in der texanischen Wüste an wird der gesamte Ausflug ins All nur elf Minuten dauern, mehrere Minuten lang können die Insassen der Kapsel von Bezos› Raumfahrtunternehmen Blue Origin Schwerelosigkeit und einen Blick auf die Erdkrümmung geniessen. Auf ihrem Abenteuer sollen sie auch die in 100 Kilometern Höhe gelegene Kármán-Linie erreichen, die laut internationaler Definition die Grenze zum Weltraum markiert. Damit kommt Bezos rund 15 Kilometer höher als sein Rivale Branson – im Wettstreit der Milliardäre kein unwesentliches Detail.