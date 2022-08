Roadtrip auf zwei Rädern – Mit dem E-Bike durch die Zentralschweiz Die neu lancierte E-Bike-Tour «Route 1291» führt in sieben Tagen zu den Highlights der Zentralschweiz. Auf dem Entlebuch-Teilstück begegnet man neben Kühen und Schafen auch Goldwäschern. Tina Bremer

Weiterfahren oder Degustations-Stopp? Zwei E-Biker passieren in Entlebuch den Schafmilchbetrieb Emscha. Foto: Switzerland Tourism / Nico Schaerer

Einen Kopfhörer mit der eigenen Playlist? Brauchen wir nicht. Das Gebimmel der Kuhglocken ist der Soundtrack unserer Fahrt. Der helle Ton wird uns den ganzen Tag begleiten – seit dem frühen Morgen in Entlebuch, als die Sonne noch tief am Horizont stand.

Den Pizzaautomaten auf dem Parkplatz vor dem Gasthaus Drei Könige hatten wir ignoriert, auch wenn die Neugier gross war. Die Disziplin war stärker – schliesslich radelt es sich mit vollem Bauch nicht sonderlich gut.

Und heute sollen laut Programm 70 Kilometer bewältigt werden. Es geht hinauf auf 1680 Meter über Meer, auf der sechsten Etappe der «Route 1291», deren Name sich vom Gründungsjahr der Eidgenossenschaft ableitet.

Die neu lancierte E-Bike-Tour führt in sieben Tagesstrecken durch sechs Kantone zu den Höhepunkten der Zentralschweiz. Angefangen in Luzern, über Weggis LU und Vitznau LU, hinauf in die Berge nach Andermatt UR und Meiringen BE, über Sörenberg LU und Sursee LU zurück nach Luzern. 385 Kilometer mit den Naturschönheiten der Region: Berge, Seen, Gletscher und Schluchten. Die legendäre «Route 66» in den USA gilt in Sachen Roadtrip als Mass aller Dinge. Beim Schweizer Pendant sind jede Menge «Wow»-Momente innerhalb kürzester Zeit garantiert.

Keine Schönwettertour

Auch wenn die Aussichten oftmals idyllisch erscheinen: Schweisstropfen fliessen trotzdem, denn die «Route 1291» ist bewusst nicht als Schönwettertour konzipiert worden. Wirft man einen Blick in die Geschichtsbücher, macht dies durchaus Sinn: tötete in der Zentralschweiz doch Nationalheld Wilhelm Tell den Habsburger Gessler, schlossen sich auf der Rütliwiese die Urkantone zur wehrhaften Eidgenossenschaft zusammen und galt das Reduit im Gotthardgebiet lange als uneinnehmbare Festung.

Hotels und Gepäcktransport Infos einblenden «Route 1291»: In der Erlebnisregion Luzern-Vierwaldstättersee können entweder alle sieben Tagesetappen am Stück oder je nach Fitnesslevel auch nur ausgewählte Strecken absolviert werden. Der Reiseveranstalter Eurotrek organisiert auf Wunsch die Hotelaufenthalte und auch den Gepäcktransport von Station zu Station. Ab 1065 Fr. p. P. für die Siebentages-Tour. Der Anbieter Rent a bike vermietet E-Bikes an mehreren Orten. Infos: luzern.com

Und so braucht es ein bisschen sportlichen Kampfgeist, um die gesamte «Route 1291» zu meistern. Im Gegensatz zu den als besonders herausfordernd markierten Tagestouren, die vorbei am Rhonegletscher auf den Grimselpass, hinab in die Aareschlucht und wieder in die Höhe auf den Glaubenbielenpass führen, ist der Schwierigkeitsgrad der heutigen Etappe lediglich mit «mittel» gekennzeichnet.

Landschaftlich reizvoll: Die «Route 1291» führt im Entlebuch über den Glaubenbühlen-Pass. Foto: Switzerland Tourism / Nico Schaerer

Wir starten inmitten eines Biosphärenreservats der Unesco, das durch eine Volksabstimmung begründet wurde. Zur Rechten erhebt sich der schroffe Felsriegel der Schrattenfluh. Das Paradies für Wanderer bewundern wir dieses Mal nur aus der Ferne und biegen ab auf den Radweg 399, der über Doppleschwand und Romoos Richtung Napfgebiet führt.

Die Landschaft mit den Auf- und Abstiegen gilt als voralpin, trotzdem müssen wir schon bald einen Gang runterschalten. Wechseln immer häufiger vom «Eco»- in den «High»-Modus. Sind dankbar für das leise Surren des E-Bike-Motors, wenn wir Velofahrer passieren, die sich keuchend und mit letzter Kraft den Berg hochschleppen. Fast haben wir ein schlechtes Gewissen, wenn wir grüssend an ihnen vorbeiziehen, den kühlen Fahrtwind im Gesicht. Und bis auf die Wasserflaschen auch ohne Ballast: Wir reisen mit leichtem Gepäck, es wird am Abend im nächsten Gasthaus auf uns warten.

Die «Herzschlaufe Napf» führt rund um den Napf, den höchstgelegenen Aussichtspunkt zwischen Emmental und Entlebuch. Schon bald fühlt es sich an, als wäre die Zivilisation keine Pedalen-Stunde, sondern eine Tagesreise weit weg. Die Landschaft öffnet sich, der Blick geht von sattgrünen Hügeln über Wälder, Täler und Gräben. Wir passieren Bauernhöfe, wo Heu eingefahren wird, schauen Kühen und Ziegen beim Grasen zu. Am Himmel kreisen Rotmilane.

Anstossen auf den Aufstieg

Nachdem wir im Holzwäge-Beizli Rast gemacht haben, auf der Gartenterrasse auf den ersten grossen Anstieg angestossen haben, geht es weiter in Richtung Kleine Fontanne. Und zum ersten Mal testen wir die Bremsen, sausen mit knapp 40 Stundenkilometern zahlreiche Serpentinen hinab, dorthin, wo der Zufluss der Fontanne sich elf Kilometer lang durch die Schlucht windet. Im trockenen Kieselflussbett haben Familien Campingtische und Stühle aufgestellt, brutzeln Bratwürste über Lagerfeuern. Die Wildwestromantik wird getoppt von den Abenteurern in Gummistiefeln, die im Fluss Gold schürfen.

Nach der rasanten Abfahrt lassen wir die Räder auf der Ebene ausrollen. Fast entspannen wir zu sehr und hätten die kleine Abzweigung verpasst, die uns ins Kräuterdorf Hergiswil bringen soll. In der Ferne läuten schon wieder Kuhglocken. Eine steil ansteigende Schotterpiste führt durch den Wald, der intensive Duft von Fichten, Weisstannen und Buchen umhüllt uns auf den nächsten Kilometern.

Der japanische Wellnesstrend Shinrin Yoku kommt uns in den Sinn. 20 Minuten «Waldbaden» sollen das Immunsystem stärken, den Blutdruck senken und das Wohlbefinden steigern. Nötig hätten wir es nicht: Durch unsere Körper fliesst heute schon genug vom Glückshormon.

Eine Zusammenarbeit von SonntagsZeitung und Luzern Tourismus

