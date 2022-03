Eishockey: Der neue Kloten-Verteidiger – Mit dem EHC vor der finalen Phase an Härte zulegen Matteo Nodari bringt sein südländisches Temperament aufs Eis. Der routinierte Tessiner spielt mit konsequenter Abwehrarbeit bereits eine wichtige Rolle im Team der Unterländer – und verfolgt auch das eine grosse Ziel. Dominic Duss

Fokussiert auf den Gegner: Der Tessiner Matteo Nodari nimmt nach kurzer Zeit schon eine wichtige Rolle in der Verteidigung des EHC Kloten ein. Foto: Enzo Lopardo

In seinem Heimatkanton bestritt er am 11. Februar seine erste Partie im Kloten-Trikot. Matteo Nodari steuerte in Ambri gegen die Ticino Rockets einen Assist zum 5:2-Sieg bei. Im darauffolgenden Heimspiel gegen Visp (4:3) gelang ihm gar ein Treffer, zur 2:1-Führung nach dem Ausgleich der Walliser. Ende Januar hat der EHC den routinierten Verteidiger vom HC Lugano verpflichtet. Seit seinem Debüt mit den Unterländern kam Nodari in jedem Spiel zum Einsatz.