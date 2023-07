Leichtathletik: Raess verpasst Rekord – Mit dem «Megarennen im Kopf» gescheitert Der für den LC Regensdorf startende Langstreckenläufer Jonas Raess hat seine Enttäuschung vom Athletissima-Meeting in Lausanne noch nicht verarbeitet. Jörg Greb

Fällt im 5000-m-Rennen an der Athletissima zurück: Jonas Raess ist zuerst zwar auf Rekordkurs, kann sein Tempo aber nicht halten. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Es schien angerichtet. Die Stimme des Speakers im Stade de la Pontaise in Lausanne vibrierte: «… und Jonas Raess verfügt über zwei Sekunden Vorsprung auf den Schweizer Rekord.» Von nicht irgendeinem Schweizer Rekord sprach er, sondern von einem legendären: Den 13:07,54 Minuten, mit denen Markus Ryffel 1984 in Los Angeles zu Olympiasilber gelaufen war. Die Euphorie über Raess’ 1000-m-Durchgangszeit aber war von kurzer Dauer. Schon vor Rennhälfte dieses 5000-ers wurden die Schritte schwerer. Die Abschnittszeiten stiegen an. Der Rekord entrückte.