Tipps für Kurzentschlossene – Mit dem Nachtzug in die Ferien: So klappt es doch noch Immer mehr Verbindungen ins Ausland sind ausgebucht. Ein Profi sagt, wie Zürcherinnen und Zürcher trotzdem an Tickets für die Sommerferien kommen. Paula Steiger

Eine Familie reist mit dem Nachtzug nach Deutschland. Symbolfoto: Sabina Bobst

Auf den Flughäfen herrscht Chaos, die Treibstoffpreise erreichen neue Rekorde – und viele Nachtzüge sind längst auf Wochen hinaus ausgebucht. Wie kommt man da aus Zürich überhaupt noch in die wohlverdienten Sommerferien? Marius Portmann von Simple Train weiss, wie man auch einen Platz in einem der begehrten Züge ergattern kann, wenn die gewünschte Destination zum gewünschten Zeitpunkt bereits nicht mehr verfügbar ist. Das Zürcher Start-up, vom Migros-Pionierfonds gefördert, organisiert für Kundinnen und Kunden günstige Zugverbindungen in ganz Europa. Das sind Portmanns Tipps: