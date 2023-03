Gastro-Serie – Mit dem Negishi sind Sushi im Circle gelandet Seit 2. März ergänzt die Negishi-Sushi-Bar die Gastronomie im Circle. Das Interieur ist beeindruckend. Bei den Suppen gibt es noch Luft nach oben. Daniela Schenker

Diese Bento-Box kommt ganz ohne tierische Zutaten aus. Foto: Sibylle Meier

Die einen sind des Lobes voll über die wegweisende Architektur, andere sprechen von einem seelenlosen Labyrinth. Am Circle beim Flughafen scheiden sich die Geister. Tatsache ist: An einem garstigen Tag wie diesem Dienstag ist man froh, dem dort durch die Gassen pfeifenden nasskalten Wind zu entfliehen. Am gastronomischen Angebot soll es nicht scheitern. Elf Verpflegungsangebote – vom Take-away über die Bar bis zum Nobelrestaurant – listet die Circle-Website auf. Der neueste Zugang: das vor 14 Tagen eröffnete Negishi. Die Sushi-Bar ist ein Konzept der Familie Wiesner Gastronomie. Die Filiale im Circle ist die elfte.