Kindergarten Tüfwis in Winkel – Mit dem neuen Lernhaus ist die Schule bereit für die Zukunft Der Kindergarten im Wohnquartier Tüfwis öffnete am Samstag seine Türen. Die Schulpflege war vollzählig vor Ort, und Mitglieder der Baukommission führten durch die Räume. Dort wird bald auch der Hort untergebracht sein. Marlies Reutimann

Helles Holz und viel Farbe schaffen im Kindergarten Tüfwis eine behagliche Atmosphäre. Foto: Balz Murer

Der Neubau, der aus zwei quadratischen, moosgrünen Hausteilen besteht, schmiegt sich nahtlos ans neue

Tüfwisquartier an. Unmittelbar dort, wo demnächst 112 Wohnungen bezogen werden und Kinder und Jugendliche ihr neues Zuhause haben werden. Im Lernhaus stehen die Zimmertüren am Tag der offenen Tür am Samstag überall weit offen und laden in eine fröhliche Kindergartenwelt ein. «Dies soll auch im Alltagsbetrieb so sein», sagt die Präsidentin der Schulpflege Claudia Morganti. «Die Kinder bewegen sich selbstverständlich zwischen den Räumen und beleben das ganze Haus.»