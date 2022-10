Tierfreundliche Hotels – Mit dem Papagei in den Speisesaal Sarah Sidler (Travelcontent)

Wenn sogar der Papagei mitdarf; Einige Hotels spezialisieren sich auf Tierhalter. Foto: David Vives / Unsplash

Beatrice Di Blasi-Brand und ihr Mann Fabio haben sich vor über 20 Jahren auf Hundebesitzer spezialisiert. Die Betreiber des Hotels Gravas Lodge in Vella/GR im Val Lumnezia machten damals die Erfahrung, dass es schwierig war, sein Tier mit ins Hotel zu nehmen. Mit Erfolg bieten sie fast alle Zimmer für Gäste mit Haustieren an: «Inzwischen beherbergen wir fast 100 Prozent Hundebesitzer», erläutert die Hôtelière.

Nur noch zwei der 17 Zimmer stehen Wanderern oder Bikern zur Verfügung. Di Basi führt diese Quote auf die Mund-zu-Mund-Propaganda sowie die Social-Media-Posts der Tierbesitzer zurück. Die Gastgeber selbst posten nur ab und zu ein Bild eines vierbeinigen Gastes auf dem roten Teppich, den sie eigens dafür ausrollen.

Edlorado für Hündeler: In der Gravas Lodge wird den Vierbeinern gar der rote Teppich ausgerollt. Foto: zVg.

Alle Gäste sind in der «Gravas Lodge» König. So warten auf die Hunde als Willkommensgeschenk Leckerli im Zimmer, Futternäpfe und Hundeschlafplatz stehen parat. Kommen die Tiere verschmutzt zurück ins Hotel geht’s ab in die Hundedusche. Frotteetücher liegen eigens für sie bereit. Damit das Futter frisch bleibt, gibt es einen Extrakühlschrank dafür. «Da in Vella derzeit die Strassenbeleuchtung nicht funktioniert, stellen wir für die Hunde leuchtende Hundeschabracken zur Verfügung. Auch wenn zuhause etwas vergessen gehen sollte, sind wir ausgerüstet», berichtet Beatrice Di Blasi-Brand.

Hunde lösen Kriminalfälle

Da inzwischen viele Hundeschulen und -gruppen ins Hotel Gravas Lodge anreisen, wurde der Seminarraum hundetauglich ausgestattet. Die Kabel sind also gut verstaut und der Boden einfach zu reinigen. So kann der Raum für eine Therapiestunde oder für ein Einzeltraining mit dem Trainer benutzt werden.

Sämtliche Räume sind Hundefreundlich eingerichtet. Foto: zVg

Obwohl sich schon bis zu 17 Hunde gemeinsam im Speisesaal aufhielten, liegen die meisten während des Essens jeweils friedlich unter dem Tisch, berichtet die Gastgeberin. «Und wenn einmal einer bellt oder sich aggressiv verhält, sorgen wir mit Tischtüchern als Sichtschutz für Ruhe. Es gibt immer eine Lösung», so Beatrice Di Blasi-Brand.

Auf Wunsch werden Mahlzeiten auf den Berg liefert. «Wir bieten einen Catering-Service an und verpflegen unsere Gäste gerne im Gelände.» Damit Hündeler ihre Spaziergänge optimal planen können, sind auf der Wanderkarte Wasserstellen und Robidogs eingezeichnet. Dank einer guten Zusammenarbeit mit den benachbarten Bauern besteht in Vella die Möglichkeit im Freien Übungsstunden und Suchtrainings abzuhalten. Hunde können auch während Krimi-Wochenenden ihre Fähigkeiten beweisen. Dann lösen sie gemeinsam mit ihren Besitzern im Freien Kriminalfälle. Abends gibt’s ein Krimidiner und am nächsten Tag eine Art Schnitzeljagd, Geocaching genannt.

Auch Katzen, Kaninchen und Papageien dürfen mit

«Wir sind sehr offen für alle Tiere, ausser für Reptilien, davor habe ich Horror», teilt Beatrice Di Blasi-Brand mit. So beherbergte sie schon Katzen, Kaninchen und Vögel. Während die Kaninchen die Ferien in mitgebrachten Käfigen im Zimmer verbrachten, stellten die Gastgeber der Katze einen Kratzbaum im ausbruchsicheren Zimmer zur Verfügung. Auch der Sittich blieb in seiner Voliere im Zimmer. Der mitgereiste Papagei hingegen sass während des Nachtessens auf der Stuhllehne seines Besitzers, erinnert sich die Hôtelière.

Besondere Extras für Hunde Infos einblenden Golfen mit Hund? Das ist möglich im Hotel Gut Brandlhof in Saalfelden (Ö). Auf dem 18-Loch-Golfplatz des Hotels stehen umgebaute E-Golf-Cars mit einer Hunde-Lounge-Ausstattung zur Verfügung.

In Arosa gibt es einen Hundeknigge. Dieser wurde von Monika Fasnacht verfasst.

www.hundehotel.info verteilt Hundeknochen statt Sterne. Damit auch für den Vierbeiner alles stimmt.

Im Durchschnitt etwa eine Katze pro Monat verbringt die Ferien mit ihren Besitzern im Badehotel Salina Maris in Breiten/VS. «Meistens erkunden diese mit ihren Besitzern das Hotel sowie die nahe Umgebung an einer Leine», berichtet die Rezeptionistin Muriel Zimmermann. Weil sie die Besitzer darauf aufmerksam machen, wenn Hunde in den Aufenthaltsräumen des Hotels sind, laufe dies meist ruhig ab. Während die Katzenbesitzer für ihre Tiere alles Benötigte selbst mitbringen, stehen für die Hunde – welche im Haus auch erlaubt sind – Näpfe, Decken und Tücher zur Verfügung. Unter den vierbeinigen Gästen sind Hunde klar in der Überzahl. Täglich sei mindestens ein Hund im Haus mit den 30 Zimmern.

Wohl der Pferde kommt vor den Einnahmen

«Bei uns sind immer Hunde im Haus», sagt auch Marc Seiler. Er betreibt gemeinsam mit seiner Partnerin Samanta Schäfer das Hotel Mulin in Brigels/GR. Seit der Pandemie ist die Anzahl der Hundebesitzer nochmals angestiegen: Rund 20 Prozent der Gäste reisen mit ihren Vierbeinern an.

Das «Mulin» ist jedoch hauptsächlich Pferdebesitzern ein Begriff. «Zwischen Mitte Mai und Mitte September sind unsere drei Gastboxen ungefähr jede zweite Woche belegt», berichtet der Gastgeber. Dabei schauen die Hoteliers, die selbst Pferde besitzen, dass die Gastboxen jeweils nur mit Tieren von gemeinsam angereisten Gästen belegt ist. «Wir wollen keine Unruhe im Stall. Tierwohl kommt bei uns an erster Stelle.»

Ferien mit Pferd: Das Hotel Mulin in Brigels bietet nebst Zimmern auch Boxen. Foto: zVg.

Den Pferden wird in den geräumigen Boxen mit Auslauf hofeigenes Heu und Stroh angeboten. Zudem werden die Boxen gereinigt und es stehen Weide und ein frostsicherer Reitplatz zur Verfügung. Reiten die Gäste aus, besprechen die Gastgeber nach dem Frühstück mit ihnen die Routen und geben Tipps. Je nach Wetter eignen sich verschiedene Gebiete zum Entdecken. Damit sich niemand verirrt, liegen Karten mit eingezeichneten Reitwegen bereit. Bei Bedarf begleiten die Gastgeber ihre Gäste auf den eigenen Tieren bei Ausritten in die Surselva. Klar, dürfen auch die Hunde mit.

