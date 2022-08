Unterländer radeln nach Menton – Mit dem Rennrad vom Genfersee ans Mittelmeer Neun Hobbysportler aus dem Zürcher Unterland pedalten total 850 Kilometer, überquerten 25 Pässe und absolvierten dabei über 20000 Höhenmeter. Martina Hagenauer

Die neun Unterländer hatten sich ein hohes Ziel gesteckt.

Neun ambitionierte Rennradler, allesamt Gewerbetreibende von und um Bülach, unter anderem Alt-Stadtrat Rudolf Menzi, versammelten sich am 11. August in Thonon-les-Bains (Frankreich) am Genfersee. Ihr Ziel: Das schmucke Mittelmeer-Städtchen Menton. Begleitet wurde der Tour-Tross von Beda Durrer, der mit seinem Bus das Gepäck transportierte, für den Einkauf des täglichen Picknicks und der Getränke verantwortlich zeichnete und auch die Hotels und Restaurants unterwegs organisierte. Es war somit sichergestellt, dass sich jeder der gut trainierten Rennrad-Cracks voll auf die einzelnen Tagesetappen konzentrieren konnte und keine Zusatzlasten über die zahlreichen Alpenpässe schleppen musste.

Zwei der neun Rennfahrer im Aufstieg zum Col des Saisies

Alles andere als ein lockeres «Velotüürli»

Schon am ersten Tag warteten sechs kleinere und grössere Pässe auf die Fahrer. Diese erste Königsetappe über 125 Kilometer und 3300 Höhenmeter hatte es in sich und am Etappenziel war man sich einig, dass mit den weiteren Alpenpässen die Reise zum Mittelmeer alles andere als ein lockeres «Velotüürli» werden wird. Nach einer weiteren Übernachtung in Val d’Isère – dem bekannten Wintersportort – ging es über die «Tour-de-France-Klassiker» Col de l’Iséran, Col de Télégraphe und den Col de Galibier nach Vars. Am fünften Tag stand der Abstecher nach Italien mit dem Colle Lombardo auf dem Programm und über den höchsten Alpenpass Europas, den Cime de la Bonette (2807m. ü. M.), pedalten die neun Unterländer wieder nach Frankreich zurück. Nach 160 Kilometern und 4400 Höhenmetern war das Ziel der längsten Etappe nach gut achtstündiger Fahrzeit erreicht.

Ohne Zwischenfälle angekommen

Jetzt galt es noch zwei Etappen zu überstehen und das ersehnte Reiseziel – Menton am Mittelmeer – war erreicht. Ohne einen einzigen Plattfuss, sturzfrei und jeder mit berechtigtem Stolz auf seine sportliche Leistung; so präsentierte sich das glückliche Team in Menton. Selbst das gewittrige Regenwetter bei der Zielankunft konnte die Freude der «Finisher» nicht schmälern.



Kein lockeres «Velotüürli»: Die Route des Grandes Alpes hat den Rennfahrern einiges abverlangt.

