Tour durch das Piemont – Mit dem Velo durchs Schlemmerparadies Zwei Vorteile haben Touristen, die auf dem Rad im Piemont unterwegs sind: Sie sehen mehr und müssen sich weniger Sorgen um zu viele Kalorien machen. Monika Neidhart

Die sechstägige Velorundfahrt führt mitten durchs Herz der piemontesischen Weine. Das ganze Gebiet ist Unesco-Welterbe. Foto: Monica Neidhart

Marco führt in der vierten Generation das Käsegeschäft Giolito in Bra. Seine Heimatstadt ist die Hochburg des piemontesischen Käses und der Organisation Slow Food, die auch in der Schweiz immer mehr Anhänger gewinnt. Zudem ist Marco passionierter Radfahrer. Dazu fällt ihm ein Vergleich ein: «Mit dem Velo durch eine unbekannte Region zu fahren, ist wie die Philosophie von Slow Food. Das Tempo reicht aus, um vorwärtszukommen, und gleichzeitig lässt es genügend Zeit, die Gegend mit allen Sinnen zu erleben.»