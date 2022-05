FIS-Präsident Johan Eliasch – Mit dem Holzhammer lässt sich der Skizirkus nicht führen Der neue FIS-Präsident Johan Eliasch hat bislang fast alles falsch gemacht. Einsicht? Wille zur Korrektur? Zeigt der Milliardär nicht. So ist er eine Fehlbesetzung. Meinung René Hauri

Ändert er sich nicht, kann es nicht gut kommen: FIS-Präsident Johan Eliasch (60). Foto: Imago Images

Eigentlich sagt seine Mimik alles. Wie Johan Eliasch in diesem Saal in Mailand vorn am Pult sitzt, regungslos, die Miene steinern, die Augen wie eingefroren, während unten der grosse Aufstand geprobt wird: Er ist unerschütterlich, die Revolte zieht wie ein laues Lüftchen an ihm vorbei.