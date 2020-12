Stipendium für Softballerin – Mit den Fähigkeiten eines Schweizer Sackmessers Das ist noch keiner Schweizerin vor ihr gelungen: Jody Fischer aus Niederhasli spielt bald an einem College in den USA. Ihr Bewerbungsvideo ist angekommen. Marisa Kuny

Auf dem Softballfeld ist Jody Fischer in ihrem Element. Ihr Einsatz kam auch in den USA gut an. Foto: Grega Valancic / ESF

Im Englischen, der Sprache ihrer Mutter, ihrer eigenen Muttersprache, wird Jody Fischer fündig. «It’s been a long time coming», sagt sie und fügt fast entschuldigend an, dass sie auf Deutsch ihre Gefühlslage, diese erwartungsfrohe Stimmung, einfach nicht so treffend formulieren könne. Zu Hause rede sie eben hauptsächlich Englisch. Was die 21-jährige Niederhaslerin gerade so glücklich macht, ist ihre bevorstehende Abreise in die USA. Lange hat sie davon geträumt, anfangs Januar ist es nun tatsächlich soweit. Jody Fischer, Fanghandschuh und Schläger im Gepäck, fliegt weg.