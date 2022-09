Oberdorffest Embrach – Mit den Säulirennen kamen das schöne Wetter und viele Gäste Das dreitägige Oberdorffest lockte viele Besuchende nach Embrach. Einer der Publikumsmagnete waren die Säulirennen. Stephan Mark Stirnimann

Sieben Jungschweine, die adliges Blut in sich haben, traten zum Säulirennen an. Foto: Patrick Gutenberg

Ein kleiner Regenschauer hielt den Andrang der Besucherinnen und Besucher am Samstagmittag noch etwas in Schach, doch pünktlich auf den Startschuss des ersten von insgesamt vier Säulirennen lösten sich die Regenwolken definitiv auf. Zum Rennen an der 13. Ausgabe des Oberdorffestes in Embrach angetreten waren sieben Jungschweine des Landwirts Franz Bucher. Dass es sich um eigentliche Edelschweine handelte, konnte nur ein Fachmann erkennen. «Der Vater meiner sieben veredelten Landschweine stammt aus Dänemark, und somit haben sie adeliges Blut in sich», sagte der Tierfreund, der seine Schösslinge einen Monat für dieses Rennen bei sich auf dem Hof trainiert hatte.