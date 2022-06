Fotoausstellung in Zürich – Mit der Kamera die Nacht einfangen Der ehemalige ZU-Fotograf und Klotener Francisco Paco Carrascosa hat auf über 2600 Bildern die Nacht erkundet. Astrit Abazi

Der Klotener Fotograf Francisco Carrascosa hat seine Eindrücke auf über 2400 Bildern eingefangen. Foto: Francisco Carrascosa

Die Nacht fasziniert die Menschen seit eh und je. Sie verzerrt, lässt Formen und Farben verschwimmen, transformiert die Realität. Mit diesem Grenzraum hat sich der Klotener Francisco «Paco» Carrascosa fotografisch auseinandergesetzt. Spärlich beleuchtete Haltestellen, ein Boot im Mondlicht, lichtdurchflutete Hochhäuser bilden die Motive für sein neues Projekt «Jack Daniels and Mr Freud». Über 2400 Bilder, die Carrascosa zwischen 2008 und 2020 in der Schweiz, aber auch in Spanien und Frankreich aufgenommen hat, sind in fünf Bändern zusammengefasst. Am Donnerstagabend findet die Buchvernissage in Zürich statt.