Corona-Vorschriften am ersten Schultag – Mit der Maske durch die Gänge der Kanti Nach den Sommerferien dürfen die Berufs- und Maturitätsschulen wieder in Ganzklassen Unterricht halten. Das hat seinen Preis: In den Gängen müssen die Schülerinnen und Schüler Masken tragen. Astrit Abazi

Die Schülerinnen und Schüler der KZU müssen nach den Sommerferien in den Gängen Masken tragen. Foto: PD

Keine Drittpersonen auf dem gesamten Areal: So lautet die Devise für den ersten Tag nach den Sommerferien an der Kantonsschule Zürcher Unterland (KZU) in Bülach. Das heisst keine Eltern, keine Gäste und – wie lange befürchtet – deshalb auch keine traditionelle Willkommensfeier für die neuen Schülerinnen und Schüler. Einer der wichtigsten Tage für die Jugendlichen an der KZU steht dieses Jahr ganz unter dem Zeichen des Coronavirus.