Gastro-Serie «Besser essen» – Mit diesem Cordon bleu kommt ein Stück Beiz ins Haus Auswärts essen ist Vergangenheit. Dank dem Häxehüsli in Baltenswil verliert man die Erinnerungen daran nicht ganz. Daniela Schenker

Die 460-Gramm-Portion mit scharfem Innenleben. Foto: Daniela Schenker

Hand aufs Herz: Gibt es einen Grund für einen Besuch in Baltenswil? Ich kannte bisher keinen. Doch an diesem kalten Frühlingstag treibt uns die Suche nach etwas Nahrhaftem in diesen zersiedelten Ausläufer Bassersdorfs. Der Sinn steht uns nach Cordon bleu. Weil wir den Fettgeruch im Haus scheuen, machen wir die nie selber. Cordon bleu isst man auswärts – in der Beiz.

Die Hexe ist eine freundliche Frau

Doch auswärts essen war in der Vergangenheit. Also suchen wir eine Adresse, wo einem das Panierte über die Gasse gereicht wird. Die Empfehlungen führen in ebendieses Baltenswil, vors Restaurant Häxehüsli, an die ziemlich befahrene Strasse zwischen Dietlikon und Winterthur. Wir haben telefonisch vorbestellt. 15 verschiedene gefüllte Schnitzel stehen auf der Take-away-Karte. Pünktlich um 19 Uhr wird uns das Gewünschte ausgehändigt, zum Glück nicht von der bösen Hexe, sondern von einer freundlichen Frau. Ob das Geschäft gut laufe, wollen wir wissen. Wir erfahren, dass sich warme Temperaturen eher dämpfend auf den Umsatz auswirken. «Ist es kalt, verkaufen wir gut, bei warmem Wetter grillieren die Leute lieber.»