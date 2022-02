Neues Programm bekannt – Mit diesen Künstlern will der Circus Knie punkten Bastian Baker soll noch einmal für musikalische Höhenflüge unter dem Chapiteau des Circus Knie sorgen. Für die Lacher im Programm zeichnen Ursus und Nadeschkin verantwortlich. Fabienne Sennhauser

Bastian Baker ist nach 2021 erneut der Headliner im neuen Programm des Circus Knie. Archivfoto: Moritz Hager

Am 18. März fällt der Startschuss für die diesjährige Tournee des Circus Knie. Nach zwei Jahren mit Corona-bedingt verkürzten Tourneen freut sich die Familie Knie darauf, wieder traditionsgemäss im Heimatort Rapperswil Premiere zu feiern und anschliessend durch die Schweiz zu reisen.

Viele bekannte Gesichter

Baker sei zu einem Teil der Zirkusfamilie geworden, gibt die Familie Knie anlässlich einer Medienorientierung am Dienstagvormittag bekannt. Wiederum soll Baker mit seinen Live-Songs die Künstler in der Manege begleiten und – so wird versprochen – mit ungeahnten Talenten für Stimmung sorgen. Bereits in der abgelaufenen Saison stellte Baker an den Strapaten und hoch zu Ross auch sein artistisches Können unter Beweis.