Stadtrat äussert seine Vorstellungen – Mit diesen Regeln möchte Bülach sein Zentrum stärken Wie sieht es im Zentrum von Bülach in Zukunft aus? Antworten darauf liefert der Stadtrat in einem kürzlich verabschiedeten Regelwerk. Flavio Zwahlen

Die Altstadt ist das Herzstück von Bülach. Der Stadtrat hat Regeln formuliert, an welche sich Bauherrschaften und Investoren künftig halten müssen. Foto: Leo Wyden

Bülach gilt als Regionalzentrum. Die Stadt entwickelt sich laufend weiter. Bei einer derartigen Entwicklung sind Veränderungen unumgänglich. Eine Konstante in dieser Veränderung soll eine hohe Lebensqualität in Bülach sein – so formuliert es der Stadtrat. Besondere Bedeutung lässt er dabei dem Zentrum zukommen. Dieses umfasst den Raum von der Altstadt bis und mit Bahnhof. Als Identifikationsort, als Einkaufsort, als Wohnort, als Arbeitsort und als Ankunftsort erfüllt das Zentrum eine Vielzahl von Funktionen und ist eine Visitenkarte für Bülach. Dies gilt sowohl für die Bauten als auch für die privaten und öffentlichen Freiräume inklusive Strassen und Wege.