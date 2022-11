Playlists fürs Training – Mit diesen Songs gehen die Sportstars ab Musik hilft Athletinnen, über sich hinauszuwachsen. Mit welcher Playlist hat Filippo Ganna den Stundenweltrekord gebrochen? Was hört Michelle Gisin kurz vor dem Start? Auf welche Begleitung setzt Extrembergsteiger Nicolas Hojac? Pia Wertheimer

Der italienische Zeitfahrer Filippo Ganna feiert seinen Weltrekord in Grenchen. Dafür hat ihm ein DJ eine Playlist zusammengestellt. Foto: Marcel Bieri (Keystone)

Als der italienische Radprofi Filippo Ganna in Grenchen innert einer Stunde so weit fährt wie noch keiner vor ihm, jubelt ein Schweizer Schreiner mit ihm: Thomas Balestroni darf zu Recht von sich behaupten, er habe zum Parforceritt des Zeitfahrspezialisten beigetragen. Denn vor seinem Weltrekord hatte Ganna gesagt, Musik helfe ihm, diese «knüppelharte» Stunde über die Runden zu bringen. Dann also, wenn die Beine brennen und der Kopf mit etlichen Ausflüchten zu kneifen versucht, lenke sie ihn ab. Und an Gannas grossem Tag war Schreiner Balestroni für den Klangteppich im Velodrome verantwortlich.