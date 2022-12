Einblicke in den Drogenhandel – Mit diesen Tricks schmuggeln Drogenbanden Kokain von Lateinamerika nach Zürich Ein Prozess gegen Drogenhändler in Konstanz legt offen, wie Rauschgift bis an den Zürichsee gelangt und wie raffiniert die Verstecke sind. René Laglstorfer

Niederländische Polizisten kontrollieren ein Frachtschiff im Rotterdamer Hafen, wo allein im Vorjahr 70 Tonnen Drogen sichergestellt wurden. Symbolbild: AFP

Mehr als 300 Tonnen Kokain: Mit dieser Menge an beschlagnahmten Rauschgift rechnet die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht bis Ende dieses Jahres in Europa. 1,5 Tonnen Kokain soll eine internationale Drogenbande bewegt haben, die sich monatelang in einem Prozess in Konstanz verantworten musste und deren sechs Mitglieder nun alle zusammen mehr als 40 Jahre Freiheitsstrafen erhielten.