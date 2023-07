Spital Bülach – Mit diesen Vornamen starten die Kleinsten ins Leben Wer sein Mädchen im Spital Bülach zur Welt brachte, wählte 2022 besonders oft einen Namen, der mit A beginnt. Bei den Buben liegt ein anderer Anfangsbuchstabe vorn. Daniela Schenker

Ob dieses Baby mit der Namenswahl seiner Eltern glücklich ist, wird sich frühestens in ein paar Jahren zeigen. Foto: Pixabay

Es gibt ihn, den Stadt-Land-Graben, mindestens bei den Mädchenvornamen. Anna, in der Stadt Zürich 2022 der häufigste Vorname, wurde im Spital Bülach im gleichen Jahr gerade dreimal gewählt und damit weniger häufig als beispielsweise Aurora (5) oder Arya (4). Alles Namen, die mit einem A beginnen und auf ebendiesen Buchstaben enden. Diese Besonderheit zeichnet auch den Bülacher Spitzenreiter aus: Alina. Neunmal entschieden sich die Eltern für diesen Vornamen. Überhaupt stand der Anfangsbuchstabe A besonders hoch in der Gunst der Mädcheneltern. Von Aadhiksha bis Aysha steht er 114-mal zuvorderst. Darunter finden sich auch «Unikate», wie Alma, Abiha oder die einst so beliebte Andrea.