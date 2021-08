Die Zürcher Impfmobile sind da – Mit Dorfchilbi und Gratiswurst gegen die Impfmüdigkeit Seit Samstag kommen im Kanton Zürich Impfbusse zum Einsatz. Beim Auftakt in Gossau standen Impfwillige bereits Schlange. Martin Huber

Schlangestehen für den Pieks: In Gossau ZH macht der Impfbus am Samstag zum ersten Mal im Kanton Zürich Halt. Bild: Sabina Bobst

Die Corona-Impfung soll näher zur Bevölkerung kommen. Dazu setzt der Kanton neu auf Impfmobile, in denen sich Menschen kostenlos und ohne Voranmeldung die Spritze setzen lassen können. In den kommenden Wochen touren vier dieser Kleinbusse durch Zürcher Gemeinden. Ihren ersten Auftritt hatten die Impf-Vans am Samstagmittag vor dem Gemeindehaus in Gossau im Zürcher Oberland.

Und die Leute liessen sich nicht zweimal bitten. Kurz vor Mittag bildete sich bereits eine Warteschlange von gegen 100 Impfwilligen vor dem Zelt, das die Gesundheitsdirektion neben dem Impfbus aufgebaut hatte.