Familienleben in Dällikon – Mit drei Schulkindern zu Hause ist die Mutter stark gefordert Von einem Tag auf den anderen ist die Mutter und Hausfrau Katharina Scabell auch noch Hauslehrerin geworden. Dank striktem Tagesablauf funktioniert alles. Barbara Gasser Büchi

Über eines muss sich Familie Scabell aus Dällikon im Moment keine Sorgen machen: die Lehrstelle ihres ältesten Sohnes. Er kann sie nach Abschluss seiner Schulzeit im Sommer antreten. «Wir sind sehr froh, müssen wir uns jetzt nicht auch noch darum kümmern», sagt die Mutter, Katharina Scabell. Der 15-Jährige sei übers Internet mit der Lehrerin und den Mitschülerinnen und Mitschülern verbunden und folge so in seinem Zimmer dem Unterricht der 3. Oberstufe. Ihm gefällt das Homeschooling ganz gut. Die beiden Jüngeren dagegen, die neun Jahre alte Tochter und der Sohn, der in die erste Klasse geht, brauchen im Moment sehr viel Aufmerksamkeit.

Katharina Scabell ist immer in der Nähe, wenn ihre Kinder Fragen haben, damit sie ihre Schulaufgaben lösen können. Foto: Francisco Carrascosa