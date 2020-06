Forschung in Glattfelden – Mit einem Ring am Fuss losfliegen Fünf kleine Turmfalken werden von Robert Sand, freiwilliger Mitarbeiter der Vogelwarte Sempach, beringt. Vor 22 Tagen sind die jungen Greifvögel geschlüpft. Anna Bérard

Robert Sand beringt fünf junge Turmfalken. Diese sind auf dem Hof von Andy Maag in Glattfelden geschlüpft. Foto: Sibylle Meier

In der Scheune des Bauernhofs der Familie Maag in Zweidlen hängt seit zehn Jahren ein Nistkasten, bereitgestellt durch den Naturschutzverein Glattfelden. Rund 50 Stück dieser Tumfalken-Kästen sind im ganzen Zürcher Unterland und im Rafzerfeld verteilt. Robert Sand ist ausgerüstet mit Handschuhen und Schutzbrille und macht sich bereit, die Jungvögel vom Nistkasten in einen Eimer zu legen.