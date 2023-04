Umweltschädlicher Rauchersatz – Mit Einweg-E-Zigaretten wirft man jeden Monat einen iPhone-Akku weg Der Verkauf von E-Zigaretten nimmt in der Schweiz stark zu. Die beliebten Wegwerfprodukte sind billig und nicht nur aus ökologischer Sicht problematisch. Erich Bürgler

Solche Dampfwolken sind immer öfter zu sehen. Wie schädlich der Konsum von E-Zigaretten ist, bleibt unklar. Foto: Getty Images

Die süsslichen Dampfschwaden riecht man schon von weitem. E-Zigaretten richten sich an ein Publikum, das es fruchtig mag. Coop führt die in leuchtendem Gelb daherkommende Variante «Aroma King Cool Mango» im Sortiment. Aldi Suisse verkauft ein Produkt mit Heidelbeeraroma im Kassenbereich seiner Supermärkte. Beides sind Wegwerfartikel für rund acht Franken. Auch an Kiosken und in unzähligen Onlineshops gibt es solche auch Puff Bars genannten Geräte für jeden Geschmack: von Bubble Gum bis Cheesecake. Für die Umwelt sind die Billigprodukte eine grosse Belastung.