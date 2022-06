Bezirksgericht Bülach – Mit erfundener Tankstelle über 15 Millionen Euro ergaunert Ein Italiener hat Hunderten Kleinanlegern wertlose Aktien für ein angebliches Tankstellennetz verkauft. Dafür wurde er jetzt in Bülach verurteilt. Manuel Navarro

Ein Betrüger hat Aktien verkauft für ein Tankstellennetz, welches es eigentlich gar nicht gab. Foto: Patrick Gutenberg

Mit einer perfiden Masche hat ein 38-jähriger Italiener über drei Jahre lang einen Millionenbetrug abgezogen. Wie die «Neue Zürcher Zeitung» berichtete, hatte der Mann von Februar 2016 bis April 2019 insgesamt 450 Anleger über den Tisch gezogen.

Er hat dabei erheblichen Aufwand betrieben. Hochglanzbroschüren und eine professionell ausgestaltete Website hatte der Betrüger genutzt, um ein angebliches Tankstellennetz in Spanien anzupreisen und Aktien dafür zu verkaufen. Geworben wurde für «eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der spanischen Mineralölbranche». Eine Firma existierte zwar tatsächlich, sie umfasste jedoch gerade einmal zwei Tankstellen – die keinen Profit generierten. Daran, dass jährlich zehn weitere Tankstellen dazukommen sollten, wie der Betrüger behauptete, war nicht zu denken.

Callcenter betrieben, um Opfer abzuzocken

Der nun vom Bezirksgericht Bülach wegen gewerbsmässigen Betrugs und mehrfacher qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren Verurteilte operierte nicht allein. Er betrieb ein Callcenter, in welchem bis zu zehn Personen damit beschäftigt waren, Aktien der Tankstellenfirma an den Mann zu bringen. Solche Verkaufsteams wurden auch in Deutschland und in Spanien eingesetzt. Besonders perfide: Die Mitarbeitenden erhielten für ihre Betrügereien Provisionen. Wie die «Neue Zürcher Zeitung» festhält, hatte dies zu einer Wettbewerbskultur im Callcenter geführt. Weil der Verurteilte nicht allein gehandelt hat, sind derzeit noch Verfahren gegen die Mitbeschuldigten hängig.

Insgesamt wurden während dreier Jahre drei verschiedene Firmen gegründet. Mit der ersten Firma gelang es, 351 Investoren Aktien mit einem Nennwert von lediglich 10 Rappen zu einem Preis zwischen 1.50 Euro und 4.80 Euro zu verkaufen. Das spülte den Betrügern 10,6 Millionen Euro und 1 Million Franken in die Kassen.

Neue Firma, selbe Masche

Als der Verkauf der Aktien abzunehmen begann, wurde eine neue Firma gegründet, die allerdings nach dem gleichen Schema operierte. Erneut gelang es, 145 Investoren 3,3 Millionen Euro abzuknöpfen. Und auch beim dritten Versuch wurden noch 42 Anleger um 450’000 Euro erleichtert.

Das Gericht verurteilte den Betrüger nicht nur zu einer Haftstrafe, er wird auch für sieben Jahre des Landes verwiesen. Er wurde deshalb ans Migrationsamt zur Ausschaffung überwiesen, denn weil er sich bereits seit Februar 2019 im vorzeitigen Strafvollzug befindet, hat er mehr als zwei Drittel seiner Strafe abgesessen. Das Gericht hat deshalb seine Entlassung aus der Haft angeordnet.

Gelder in Dubai?

Anzunehmen ist, dass der Verurteilte nach seiner Ausschaffung in Dubai wohnen wird. Er verfügt über eine Niederlassungsbewilligung für die Vereinigten Arabischen Emirate. Unklar ist, ob während seiner betrügerischen Machenschaften auch ein Teil des ergaunerten Geldes nach Dubai abgeflossen ist. Ein Privatkläger befürchtet dies und vermutet, dass sich der Verurteilte nun nach dem Urteil «ein schönes Leben» in Dubai machen werde.

