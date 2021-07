Swiss-Captain wieder im Cockpit – Mit gebrochenem Genick am Boden – und jetzt fliegt er wieder Pilot Walter Staub aus Flaach erlebte vor zwei Jahren sein persönliches Grounding, als er vom Velo stürzte. Der Weg zurück in die Fliegerei war steinig. Markus Brupbacher

Walter Staub in seinem Zuhause in Flaach: Nach seinem Velounfall im Juli 2019 brauchte er viel Geduld, um wieder als Linienpilot bei der Swiss arbeiten zu können. Foto: Marc Dahinden

«Paradies» heisst der Ort am Rhein östlich von Schaffhausen. Dort hatten Walter Staub, seine Frau Helene und ein befreundetes Ehepaar am 15. Juli 2019 zu Nacht gegessen. Sie waren zu viert mit dem Velo unterwegs. Auf dem Heimweg fuhren sie auf einem langen, geraden Teersträsschen. «Für einen Mountainbikefahrer gibt es eigentlich nichts Langweiligeres», sagt Staub rückblickend in einem Gespräch mit dieser Zeitung.

Zur Person Infos einblenden Walter Staub (Jahrgang 1967) ist Captain bei der Fluggesellschaft Swiss und hat 26 Jahre Berufserfahrung als Linienpilot. Er ist gelernter Elektroingenieur, verheiratet und Vater von zwei Töchtern und eines Sohnes. Staub wohnt in Flaach, wo er auch Gemeindepräsident (FDP) ist.